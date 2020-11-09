Понятие "умный дом" появилось в нашем обиходе относительно недавно. Эта отрасль начала стремительно развиваться именно в 2010-х годах и за десять лет уже перестала быть чем-то необычным. Системы "умного дома", показанные еще в 80-х и 90-х в кино и на телевидении, перестали быть дорогой и сложной "игрушкой для богачей". Рассказываем, как устроен умный дом и что это такое.

Умный дом – это комплекс решений для автоматизации повседневных задач, который призван избавить владельцев от рутинных действий. В этот комплекс входят любые гаджеты, объединенные в единую систему умного дома – от бытовой техники до роботов-пылесосов и других устройств, управляемых со смартфона. Сюда также входят все системы, которые контролируют все, что происходит в квартире или доме, объясняет 24 канал.

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Основной задачей умного дома является улучшение качества жизни. Комфорт состоит из череды мелочей, а системы умного дома именно занимаются этими мелочами. Эти мелочи действительно способны облегчить жизнь и избавить от лишних хлопот, например: вы просыпаетесь ночью, чтобы выпить воды или сходить в туалет – не нужно включать свет или идти по темному коридору, умный дом сделает все за вас, если соответственно настроить систему. Или же вы забыли выключить утюг, телевизор или другую технику – не нужно беспокоиться и спешить обратно домой, так как все можно выключить прямо со смартфона.

И таких систем, которые вы можете настроить произвольно, – множество. Уборка по расписанию, увлажнение и очистка при соответствующих показателях качества воздуха в доме, отопление и освещение – все это можно настроить, автоматизировать и после этого управлять со смартфона или компьютера.

Для чего нужен умный дом

Если предыдущих примеров автоматизации вам недостаточно – дополнительно подчеркнем, что такая система способна сделать вашу жизнь проще и лучше, потому что умный дом – это прежде всего спокойствие, удобство и существенная экономия денег.

Что касается спокойствия и удобства, то отметим, что беспокоиться обо всем и сразу – это привычное состояние, но благодаря умному дому вы сможете избавиться хотя бы от тех тревог, которые связаны с вашей квартирой. Если все правильно настроить, то можно управлять любой отдельной розеткой в квартире, не говоря уже о системах наблюдения для дополнительной безопасности.

В итоге вы банально уменьшите ряд дел, из-за которых вы раньше могли переживать, потому что проверить, как дела дома, можно в любой момент с помощью смартфона.



Гаджетами умного дома можно управлять со смартфона

Что касается экономии, то сперва может показаться, что это преимущество умного дома весьма сомнительно. Хотя некоторые системы, датчики и гаджеты могут стоить не дешево, в итоге вы сможете действительно существенно сэкономить, а на деле, многие составляющие умного дома стоят не так уж и дорого. Разница при покупке обычной розетки и умной может показаться немалой, однако последняя способна отслеживать, сколько энергии потребляет подключенное к ней устройство. В итоге вы сможете вычислить самые прожорливые приборы и прилично сэкономить на оплате счетов. А сколько денег вы сохраните, если датчик протечки вовремя сообщит о потенциальном потопе, и представить сложно.

Поэтому, если подвести итоги, то умный дом действительно полностью оправдывает себя.

Как сделать свой дом умным

На самом деле это гораздо легче, чем может показаться на первый взгляд. Покупка правильной техники в большинстве случаев не потребует отдельных услуг по ее установке и настройке. Обычно такие устройства снабжены простыми и понятными инструкциями, так что вы без проблем справитесь собственными силами. Однако всегда нужно с чего-то начать, поэтому давайте определим, с чего все-таки лучше начинать.

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"Сердце" умного дома

Любая система из объединенных гаджетов должна иметь центр управления, поэтому начинать стоит именно с такого центра. Тем более, если вы действительно настроены серьезно, а не просто думаете о покупке нескольких умных розеток или лампочек, то о центре управления нужно позаботиться сразу.

Центр управления позволит взаимодействовать со всеми умными устройствами, которые вы приобретете: к нему можно подсоединить ряд гаджетов (количество зависит от модели). С его помощью вы сможете создавать для техники сценарии работы. Например, уходите из дома – запускаете соответствующий режим:. в комнатах гаснет свет, закрываются жалюзи или шторы, выключаются приборы, которые работают от умных розеток. Не нужно больше бегать по квартире, проверяя, все ли выключено.



Все элементы системы умного дома должны управляться центром

Такие центры управления оборудованы соответствующими приложениями для смартфонов, которые помогают управлять всеми устройствами с помощью гаджета, который всегда у вас в кармане.

Сенсоры

Эти маленькие гаджеты являются вторыми по важности составляющими системы умного дома и без преувеличения способны творить чудеса. Благодаря сенсорам вы можете настроить автоматическое включение/выключение света, запрограммировать активацию определенных задач или устройств на конкретное время и ряд других задач.

Среди прочего они способны защитить ваш дом от проникновения посторонних, потопа, пожара и утечки газа. Также есть множество датчиков температуры и влажности воздуха.



Набор сенсоров позволит качественно автоматизировать работу системы умного дома

Если подсоединить такие сенсоры к центру управления, они будут следить, не слишком ли жарко или холодно в квартире. В соответствии с настройками в различных ситуациях может автоматически включаться увлажнитель или обогреватель.

Также в систему можно добавить несколько датчиков открытия, которые будут сигнализировать об открытых дверях или окнах.

Умные розетки

Это настоящее спасение для людей, которые постоянно переживают из-за того, не забыли ли они выключить утюг, стиралку или другие устройства в доме. Теперь все можно проверить прямо со смартфона, и если вы действительно что-то забыли выключить, это можно сделать одним нажатием.



Умные розетки – обязательный элемент системы Smart Home

Отдельные розетки позволяют регулировать силу тока, то есть можно уменьшить яркость торшера или настенного бра, не вставая с дивана. Можно установить такую розетку в детской комнате.

Существуют также розетки, которые способны измерять объем потребленной электроэнергии, поэтому, если вы не можете понять, какое из устройств виновато в ваших безумных счетах за электричество, – такая розетка способна выявить виновника.

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Камеры

Важный элемент любого умного дома. Даже в случае небольшой квартиры несколько камер могут значительно облегчить вашу жизнь. Одну из камер можно установить на этаже так, чтобы были видны все приходящие к вам. В таком случае к камере можно подключить домофон, а если другую камеру поставить так, чтобы она показывала двор или место, где вы паркуете авто, вы сможете переключаться между несколькими камерами и наблюдать за ситуацией на этаже и на улице.



Камеры в составе умного дома способны облегчить рутинные задачи

Кроме того, с помощью камеры на улице легко выяснить, есть ли место на стоянке возле дома: сделать это можно прямо в дороге. Если же на этой стоянке кто-то повредил ваш автомобиль, виновного вы установите буквально за несколько минут.

Умная техника и наборы "Умный дом"

Составляющей умного дома может стать любое умное устройство. Например очиститель/увлажнитель воздуха или кондиционер с функцией подключения к Wi-Fi и управления со смартфона. Такими гаджетами можно управлять удаленно, а также можно настроить их так, чтобы они включались/выключались автоматически в зависимости от показателей датчиков.



Умные гаджеты могут стать составляющей умного дома

Кроме того, существует немало компаний, которые выпускают как отдельные гаджеты и сенсоры для умного дома, так и целые наборы, ориентированные на определенные нужды. Поэтому вы можете самостоятельно определить, выстраивать сеть умного дома самостоятельно с нуля или же купить готовый набор, который будет выполнять что-то конкретное, например следить за детской комнатой: камера, датчики температуры, влажности, освещения и открытия двери.

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Сегодня практически любой человек имеет возможность существенно облегчить свою жизнь благодаря мелким, однако функциональным гаджетам, объединенным в систему умного дома, не тратя на это больших денег. Пренебрегать этой возможностью не стоит, так как прогресс заключается не только в глобальных изменениях, но и в избавлении от повседневных мелких нужд, что помогает сосредоточиться на действительно важных моментах.