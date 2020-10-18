Компания Huawei выпустила фирменные умные очки Huawei Eyewear II. Они оснащены мультисенсорной интерактивной системой и поддерживают 3D Touch.

Как передает Gizmochina, сейчас в компании сообщили об официальном старте продаж Huawei X Gentle Monster Eyewear II.

Интересно Инженеры создали первый в мире сверхпроводник, работающий при комнатной температуре: видео

Что известно о продукте

Huawei X Gentle Monster Eyewear II теперь оснащены большими и тонкими динамиками, по сравнению с первым поколением. Динамики охватывают широкий диапазон воспроизводимых частот.

Очки можно использовать для прослушивания музыки, во время разговора по телефону и тому подобное. При этом звук передается непосредственно в уши пользователя, со стороны его не слышно.

В умных очках Huawei Eyewear II используются эластичные петли, которые могут сгибаться на угол до 12 градусов для обеспечения комфортного ношения.

Очки оснащены мультисенсорной интерактивной системой и поддерживают 3D Touch. Чтобы отрегулировать громкость, нужно просто провести по дужке, а чтобы ответить на звонок – дважды кликнуть.

Может заинтересовать Xiaomi представила инфракрасный вертикальный обогреватель

Цена

Новые умные очки Huawei поступили в продажу в Сингапуре. Их стоимость составляет 470 долларов (13 200 гривен).