Фото дня: смартфон с 8 модулями камер
Уже несколько лет подряд мы наблюдаем тенденцию по увеличению количества модулей основной камеры. И, похоже, в ближайшее время тенденция меняться не будет. Так, компания Lens Technology (Changsha) Co. Ltd запатентовала смартфон сразу с восемью камерами.
Этот патент уже согласовали и добавили в базу данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, передает Letsgodigital.
Интересно Xiaomi разработала уникальную камеру для смартфонов: фото
Подробнее
В патенте описанный смартфон получит полностью безрамочный экран. При этом в нижней части будет встроена кнопка. Фронтальная камера, предположительно, располагается под поверхностью дисплея.
Дизайн очень изящный / Фото letsgodigital.org
8 камер
Если смартфон все же выйдет на рынок, то это будет первый девайс с 8 камерами на задней панели. Они будут расположены по две в каждом углу. Дополнительно установлены четыре светодиодных вспышки.
При этом в центре задней панели смартфона размещено отверстие, там может быть размещен микрофон. Смартфон также будет оснащен разъемом USB-C и дополнительной кнопкой не левой части корпуса.
Может заинтересовать Самые мощные Android-смартфоны октября по версии AnTuTu: неожиданный лидер
Что известно о Lens Technology?Китайская транснациональная компания, которая расположена в городе Чанша (столица южной провинции Хунань). Она занимается разработкой и производством объективов и защитного стекла.
Поделиться новостью