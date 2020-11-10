Уже несколько лет подряд мы наблюдаем тенденцию по увеличению количества модулей основной камеры. И, похоже, в ближайшее время тенденция меняться не будет. Так, компания Lens Technology (Changsha) Co. Ltd запатентовала смартфон сразу с восемью камерами.

Этот патент уже согласовали и добавили в базу данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, передает Letsgodigital.

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В патенте описанный смартфон получит полностью безрамочный экран. При этом в нижней части будет встроена кнопка. Фронтальная камера, предположительно, располагается под поверхностью дисплея.

Дизайн очень изящный / Фото letsgodigital.org

8 камер

Если смартфон все же выйдет на рынок, то это будет первый девайс с 8 камерами на задней панели. Они будут расположены по две в каждом углу. Дополнительно установлены четыре светодиодных вспышки.

При этом в центре задней панели смартфона размещено отверстие, там может быть размещен микрофон. Смартфон также будет оснащен разъемом USB-C и дополнительной кнопкой не левой части корпуса.

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