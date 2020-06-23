Компания Unihertz выпустила новый очень маленький смартфон, диагональ экрана которого составляет 3 дюйма. Он получил название Jelly 2.

Как пишет liliputing.com, сейчас Unihertz Jelly 2 представили на площадке коллективного финансирования.

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Что еще интересного

Jelly 2 получил 3-дюймовый экран с разрешением 854х480 пикселей. Он работает на базе однокристальной системы MediaTek Helio P60 в паре с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

Unihertz Jelly 2 имеет диагональ 3 дюйма / liliputing.com

Основная камера имеет всего один модуль с разрешением 16 Мп. Разрешение фронталки – 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 2000 мАч.

Интересно, что Jelly 2 получил модуль NFC, поэтому с его помощью можно выполнять бесконтактную оплату. А вот сканера отпечатков пальцев здесь нет.

Цена

Стоимость в рамках коллективного финансирования составляет 129 долларов (3 500 гривен). Конечно, после старта продаж цена возрастет.