В начале сентября компания Oppo официально представила в Украине два новых смартфона фирменной серии Reno. Полный 5G флагман Oppo Reno 4 Pro и более доступный Oppo Reno4 Lite. О последнем смартфоне, который получил тонкий корпус, широкий набор оптики, а также функцию интеллектуальной быстрой зарядки, я расскажу подробнее, ведь тестировал его более месяца и есть о чем рассказать.

Стоит отметить, что в этом смартфоне такие нововведения, как врезанная в экран двойная фронталка, квадрокамера, AMOLED-дисплей и подэкранный сенсор прекрасно чувствуют себя рядом с FM-радио и аналоговым аудиоразъемом. В общем, Oppo Reno4 Lite – это сочетание старых и новых технологий в функциональном гаджете, а удачное ли оно, давайте узнаем в обзоре от 24 канала.

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Технические характеристики Oppo Reno4 Lite

Размер и тип дисплея 6,43 дюймов,

1080х2400 точек, AMOLED

6,43 дюймов, 1080х2400 точек, AMOLED Графика PowerVR Rogue GM9446

PowerVR Rogue GM9446 Звязь 2 SIM-карты; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 ГГц + 5 ГГц;

Bluetooth v5.0

2 SIM-карты; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 ГГц + 5 ГГц; Bluetooth v5.0 Фронтальная камера Основная: 16 Мп, f / 2,4;

дополнительная: 2 Мп

Основная: 16 Мп, f / 2,4; дополнительная: 2 Мп Аккумулятор 4015 мАг + быстрая зарядка

4015 мАг + быстрая зарядка Разъемы USB Type-C; TRRS (mini-jack 3,5 мм)

USB Type-C; TRRS (mini-jack 3,5 мм) Процессор Mediatek Helio P95 (MT6779)

8 ядер (6х2,0 ГГц + 2х2,2 ГГц)

Mediatek Helio P95 (MT6779) 8 ядер (6х2,0 ГГц + 2х2,2 ГГц) Память Оперативная память: 8 Гб; Постоянная память: 128 Гб; Расширение с помощью MicroSD

Оперативная память: 8 Гб; Постоянная память: 128 Гб; Расширение с помощью MicroSD Основная квадрокамера Главная: 48 Мп, f / 1,7;

Широкоугольная: 8 Мп, f / 2,2;

Монокамера: 2 Мп, f / 2,4;

Монокамера: 2 Мп, f / 2,4

Главная: 48 Мп, f / 1,7; Широкоугольная: 8 Мп, f / 2,2; Монокамера: 2 Мп, f / 2,4; Монокамера: 2 Мп, f / 2,4 Габариты и вес 160х73,8х7,5; 164 грамма

160х73,8х7,5; 164 грамма Операционная система Android 10 + ColorOS 7.2

Android 10 + ColorOS 7.2 ДругоеNFC

Дизайн и внешний вид

Так сложилось, что все современные тренды в дизайне смартфонов касаются камер, а также материала, цвета и типа отделки поверхности тыльной панели. Все это понятно, ведь форма смартфонов уже давно не удивляет рядового пользователя, а производители продолжают искать способы выделить свою модель среди тысяч других. В случае с Oppo Reno4 Lite используется экран с вырезом под двойную селфи-камеру, а главные камеры собраны в удобную и эффектную матрицу 2х2.

Поверхность задней пластиковой панели напоминает алюминий. Она визуально разделена на две части, которые дают различные блики, что выглядит интересно. На ней расположено 4 камеры, объединенные в единый блок – он немного выступает над общей поверхностью. Здесь рядом расположена и вспышка.

Смартфон Oppo Reno4 Lite

Корпус смартфона действительно красивый и его сразу жалко прятать в любой чехол. Но придется, ведь пластик – это не керамика или стекло, поэтому рано или поздно он получит массу царапин и потертостей. Впрочем, стоит отметить, что пластиковая поверхность конкретной модели достойно противостоит первым следам пользования телефоном. Дисплей уже традиционно защищен специальной пленкой с завода. Качество сборки высокое, ничего не скрипит и не трещит при использовании.

Спереди смартфона вы сразу заметите фронтальную двойную камеру спрятанную в экран. Здесь же находится разговорный динамик и едва заметный датчик освещенности и приближения. Сенсор отпечатков пальцев спрятан под экраном – он шустрый поэтому задержек с разблокировкой вы не заметите.

Фронтальная камера спрятана в экран

На правом боку вы найдете одинокую клавишу блокировки, а на левом две клавиши регулировки звука. Также здесь есть тройной лоток для карты памяти и двух SIM-карт формата nano-SIM. Даже учитывая приличный объем встроенного носителя, возможность расширения памяти все равно приятно радует.

Кнопки регулировки громкости и лоток для SIM-карт

Микрофоны установлены на верхней и нижней гранях. Также снизу установлен системный динамик, разъем USB Type-C и разъем для подключения проводной гарнитуры, которая едет в комплекте и качество ее приятно радует.

Дисплей

Oppo Reno4 Lite использует 6,48-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением 1080х2400 пикселей, соотношение сторон – 20:9. Дисплей поддерживает Always-on-Display, но он отражает лишь уровень заряда аккумулятора, дату и время, а также список активных приложений. Максимальная яркость составляет 435,11 кд/м2, а это по стандартам OLED-экранов просто отличный результат.

Дисплей Oppo Reno4 Lite отлично подходит для работы и развлечений

Конечно, не стоит забывать о том, что при высокой яркости в целом экономические AMOLED-матрицы быстро уничтожат заряд вашей батареи, однако автоматическая регулировка вас спасет, а работает она в Oppo Reno4 Lite очень хорошо. Кроме того, если вы установите максимальную яркость вручную – оболочка ColorOS настойчиво сообщит о возможных последствиях для заряда аккумулятора.

Звук

Смартфон имеет два динамика: разговорный и системный. Они, к сожалению, не способны работать в паре при воспроизведении аудиоконтента. Стоит отметить, что разговорный динамик чрезвычайно громкий, поэтому собеседника хорошо слышно даже во время разговора в шумном торговом центре или на улице заполненной автомобилями. Примечательно и то, что даже на максимальной громкости никаких дефектов звучания нет. Качество звучания системного динамика достаточно высокое.

Производительность

Смартфон базируется на SoC Mediatek Helio P95 (MT6779). Эта система на чипе выполнена за 12 нм техпроцесса, имеет 8 процессорных ядер, разделенных на два кластера (2 ядра Cortex-A75 с частотой до 2,2 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 до 2,0 ГГц), а также видеосистему на базе PowerVR GM 9446 и LTE-модем. Оперативной памяти типа LPDDR4X – 8 ГБ (это максимум, который поддерживает используемая SoC). Постоянная память на борту составляет 128 ГБ которые можно расширить с помощью карты памяти.

Камера

На экране есть вырез под двойную камеру, и он сразу обращает на себя внимание. Основной модуль построен на базе 16 Мп матрицы. Объектив не особо яркий – f/2,4. Второй модуль отвечает за глубину резкости и позволяет качественно размывать фон.

Режим селфи

Фронтальная камера делает достаточно хорошие снимки даже вечером

Осталось разобраться с загадочным квартетом основной камеры. По сути рабочих модулей здесь лишь 2 – широкоугольный (8 Мп, f/2,2) и основной 48 Мп модуль со светосилой объектива f / 1,7. Еще два модуля – вспомогательные. Благодаря дополнительным модулям камера позволяет снимать фото с эффектом боке. И тут стоит похвалить и вспомогательные модули, и автоматику, ведь они отлично справляются со своей задачей – границы объекта четко определяются, а размытие фона действительно похоже на боке, а не обычное "мыло".

Основная камера Oppo Reno4 Lite

В смартфоне предусмотрена передача управления камерой другим приложениям с помощью Camera 2 API. Также поддерживается съемка в RAW, но, к сожалению, только в других программах управления камерой.

Фото основной камеры

Портретный режим на основной камере прекрасно справляется с возложенными на него задачами.

Фото в портретном режиме на основную камеру Oppo Reno4 Lite

Режим видеозаписи

Oppo Reno4 Lite поддерживает запись как FullHD, так и 4K-видео, но в обоих случаях скорость потока составляет 30 кадров/с. Фронталка ограничена режимом 1080/30p. В настройках предусмотрено активирование режима электронной стабилизации. Функция рабочая, и снимать с минимальной тряской можно даже на ходу.

Автономная работа

Смартфон получил аккумулятор емкостью 4025 мА*ч, что для своего класса является типичным показателем. Однако благодаря чипу рассчитывать на значительные показатели автономности не приходится. При использовании смартфона в рабочем режиме он уверенно держится двое суток, что в общем очень хороший показатель. Что касается развлечений и просмотра видео, то здесь смартфон ведет себя по разному, но в целом выдерживает минимум день без дополнительной подзарядки. Хотя особо заядлые геймеры смогут легко разрядить его за несколько часов.

Итог

Смартфон оставляет массу положительных эмоций от пользования им. Приличный объем ОЗУ/ПЗУ, тройной лоток для SIM-карт ну и, конечно же, очень яркий AMOLED-дисплей с подэкранным сенсором считывания отпечатков пальцев очень радуют. Возможности фронтальной камеры впечатляют, особенно, если смотреть на цену. А стоит смартфон 12 000 грн (около 430 долларов), но продажи начались сразу с акции – 9 999 грн (около 355 долларов).