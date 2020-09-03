Смартфон Realme 7: 4 камеры, безрамочный дисплей и доступная цена
Бренд Realme презентовал новую линейку смартфонов Realme 7. Это два смартфона 7 и более продвинутая 7 Pro. Интересно, что несмотря на доступную цену устройства получили 4-модульную основную камеру, а также частоту обновления 90 Гц.
Как передает fonearena.com, оба устройства работают под управлением операционной системы Android 10 со встроенной прошивкой Realme UI.
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Что еще интересного
Модель Realme 7 получила 6,5-дюймовый Full HD экран с разрешением 2400×1080 пикселей.
Фронтальную камеру разместили в небольшом вырезе в экране. Ее разрешение – 16 Мп.
Новинка работает на базе 8-ядерного процессора MediaTek Helio G95. Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой панели. Версия Realme 7 работает от аккумулятора на 5 000 мАч с поддержкой 30-ваттной подзарядки Dart Charge.
Более продвинутый Realme 7 Pro / fonearena.com
При этом модификация Realme 7 Pro получила 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 2400×1080 пикселей. Благодаря AMOLED-дисплею разработчик сумел встроить сканер отпечатков в экран. У селфи-камеры разрешение 32 Мп.
Также новинка имеет более продвинутый процессор – Snapdragon 720G.
Realme 7 Pro имеет батарею на 4 500 мАч с 65-ваттной подзарядкой.
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Камеры. Оба смартфона имеют 4 модуля основной камеры:
- 64-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX682,
- 8-мегапиксельный ультраширокоугольный (119 градусов)
- Дополнительный 2 Мп
- 4 камера – 2 Мп.
Цена
- Realme 7 (6+64 ГБ) оценили в 200 долларов (5 500 гривен);
- Realme 7 (8 + 128 ГБ) стоит 230 долларов (6 300 гривен);
- За модель Realme 7 Pro (6 + 128 ГБ) нужно заплатить 275 долларов (7 600 гривен);
- Realme 7 Pro (8 + 128 ГБ) стоит 300 долларов (8 300 гривен).