Бренд Realme презентовал новую линейку смартфонов Realme 7. Это два смартфона 7 и более продвинутая 7 Pro. Интересно, что несмотря на доступную цену устройства получили 4-модульную основную камеру, а также частоту обновления 90 Гц.

Как передает fonearena.com, оба устройства работают под управлением операционной системы Android 10 со встроенной прошивкой Realme UI.

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Что еще интересного

Модель Realme 7 получила 6,5-дюймовый Full HD экран с разрешением 2400×1080 пикселей.

Фронтальную камеру разместили в небольшом вырезе в экране. Ее разрешение – 16 Мп.

Новинка работает на базе 8-ядерного процессора MediaTek Helio G95. Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой панели. Версия Realme 7 работает от аккумулятора на 5 000 мАч с поддержкой 30-ваттной подзарядки Dart Charge.



Более продвинутый Realme 7 Pro / fonearena.com

При этом модификация Realme 7 Pro получила 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 2400×1080 пикселей. Благодаря AMOLED-дисплею разработчик сумел встроить сканер отпечатков в экран. У селфи-камеры разрешение 32 Мп.

Также новинка имеет более продвинутый процессор – Snapdragon 720G.

Realme 7 Pro имеет батарею на 4 500 мАч с 65-ваттной подзарядкой.

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Камеры. Оба смартфона имеют 4 модуля основной камеры:

64-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX682,

8-мегапиксельный ультраширокоугольный (119 градусов)

Дополнительный 2 Мп

4 камера – 2 Мп.

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