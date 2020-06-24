Еще несколько лет назад новости о взрыве или возгорании смартфонов никого не удивляли. Однако сейчас производители существенно усовершенствовали меры безопасности. Поэтому такие инциденты случаются значительно реже, но они все же есть.

Как передает издание Gizmochina, один из таких редких случаев произошел в Индии. Пользователь приобрел новый смартфон от Realme, который взорвался примерно через сутки после покупки.

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Детали

Как рассказал владелец смартфона, взрыв произошел после того, как он поставил устройство на зарядку. Для этого пользователь использовал комплектное зарядное устройство.

Смартфон взорвался во время зарядки / gizmochina.com

Мужчина сразу обратился за помощью в сервисный центр Realme. Но там, по его словам, даже отказались провести расследование.

В общем, в Realme India обратили внимание на ситуацию лишь после того, как поднялся шум в социальных сетях.

Что говорят в Realme

В представительстве Realme India утверждают, что смартфон взорвался из-за вмешательства "внешней силы". Эту силу якобы применил пользователь, в результате чего повредился аккумулятор и произошло возгорание.