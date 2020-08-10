Эксперты Check Point заявили, что в чипах производства Qualcomm обнаружили ряд уязвимостей. Это дало возможность специалистам сразу несколькими методами взломать смартфоны под управлением Android на платформах Qualcomm Snapdragon.

Как передает bleepingcomputer.com, уязвимости и чипах Qualcomm DSP обнаружили почти в половине всех смартфонов, работающих на базе Android.

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Это действительно серьезно, ведь устройств на платформах Qualcomm в общем в мире очень много.

В чем опасность

Дело в том, что DSP Qualcomm используют для ускорения обработки данных. Обычно это звук, видео или фотографии. Однако, DSP может развязать руки хакерам для прослушивания пользователя, запуска вредоносного ПО и сделать много других действий, ведущих к кражи информации или даже порчи смартфона.

При этом исследователи не рассказали, как именно они получили доступ к DSP Qualcomm. Известно, что сначала пользователь должен сам скачать вредоносное приложение, хотя он и не требует никакого доступа к ресурсам смартфона, поэтому выглядит безопасным.

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Что говорят в Qualcomm

Компания Qualcomm уже выпустила патчи, смягчающие эти уязвимости. Поэтому пока пользователям остается ждать, когда производители смартфонов выпустят и разошлют обновления.