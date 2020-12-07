В Китае состоялся судебный процесс над лицами, ответственными за заражение 26,5 миллионов смартфонов троянским вирусом. Он показывал рекламу перед приложениями и отключить его было невозможно.

В период с декабря 2018 по октябрь 2019 компании Beijing Baice Technology и Shenzhen Zhipu Technology заразили рекламным вирусом миллионы смартфонов Gionee. Они пользуются популярностью в основном из-за низкой цены. Об этом пишет GizmoChina.

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Что произошло

Лишь в октябре 2019 вирус попал на 26,5 миллионов смартфонов Gionee. Его распространяли через приложение Story Lock Screen. Сначала он не содержал в себе вредоносный код, однако впоследствии без ведома пользователей обновлялся так же как обычно обновляются системные приложения, и начинал демонстрировать рекламу перед различными приложениями, не давая возможности от нее избавиться. Судья признал это доказательством того, что вирус распространялся с разрешения производителя и тот получал долю в нелегальном бизнесе. После сброса прошивки до заводских настроек, приложение Story Lock Screen все равно обновлялось затем и все повторялось.

Суд приговорил четырех сотрудников ответственных за преступление компании Shenzhen Zhipu Technology, в том числе ее главу Ксю Ли, к заключению сроком на три с половиной года и оштрафовал всех на 200 тысяч юаней. Обвинение базировалось на статье, предусматривающей наказание за незаконный доступ к информационным компьютерных систем.

Эксперты подсчитали, что заработок от нелегального показа рекламы составил 19,42 миллионов юаней.