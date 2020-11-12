После того, как США ввели санкции против китайского производителя Huawei, компания потеряла возможность использовать процессоры Kirin. Однако, источники сообщают о новой договоренности производителя с компанией Qualcomm.

Издание Gizmochina сообщает, что Qualcomm получила соответствующее разрешение от правительства США, поэтому готова сотрудничать с Huawei. Об этом свидетельствует свежий инсайдерский отчет.

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Детали

По данным СМИ, флагманские смартфоны обновленных серий P и Mate уже будут оснащены процессорами Snapdragon. Ранее заявки на разрешение сотрудничать с китайским производителем также подали Intel, AMD, Samsung Display и Sony.

Ранее производитель TSMC прекратил поставки китайскому партнеру, ведь на заводах компании установлено оборудование американского производства.

Тогда генеральный директор Huawei Consumer Business Ричард Ю заявил, что флагманская линейка смартфонов Mate40 может стать последней, что использует семейство чипов Kirin.

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Следовательно, новая серия Huawei P50, релиз которой состоится в следующем году, будет построен на базе процессора Snapdragon 875. Что касается флагмана Mate40, то, по слухам, Huawei может перевести его на платформу Qualcomm сразу после ее презентации в декабре 2020 года.

Также китайская компания активно сотрудничает с компанией MediaTek.