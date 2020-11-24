Результаты исследования Strategy Analytics показывают, что потребители по всему миру выбирают смартфоны с близким к максимальному размеру дисплея. Именно такие аппараты, как ожидается, будут самыми популярными в будущий праздничный сезон.

Речь об аппаратах с диагональю экрана от 6,0 до 6,99 дюйма. Именно такие устройства сейчас доминируют на мировом рынке, а в дальнейшем их доля продолжит расти, указано в исследовании.

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Что известно

В то же время смартфоны с дисплеем размером менее 5 дюймов постепенно вымирают. Некоторый толчок данному сегменту дал аппарат Apple iPhone SE с 4,7-дюймовым экраном, но общая доля устройств этой категории в 2020 году составит лишь 7 процентов.

Смартфоны с дисплеем размером от 6,0 до 6,99 дюйма занимают 77 процентов рынка в общем объеме поставок в Западной Европе и 76 процентов в Северной Америке. В текущем году суммарные отгрузки таких устройств превысят 900 миллионов единиц.

В целом, считают специалисты Strategy Analytics, небольшие смартфоны с диагональю экрана менее 5 дюймов полностью исчезнут в течение пяти лет.