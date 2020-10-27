Компания OnePlus представила два новых смартфона — OnePlus Nord N10 и N100. Это недорогие модели, предназначенные для продажи в Европе и Северной Америке.

Компания OnePlus продолжает развивать линейку Nord. Анонсированы два новых смартфона, которые позиционируются как бюджетные. Об этом сообщает онлайн-издание Еngadget.

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OnePlus Nord N10 5G



OnePlus Nord N10 5G / фото OnePlus

OnePlus Nord N10 5G получил дисплей диагональю 6,49 дюйма с частотой обновления 90 Гц. Процессор – Qualcomm Snapdragon 690 с 5G-модулем. Внутри 6 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 Гб, который можно увеличить с помощью microSD.

Модель будет поставляться с квадрокамерой с основным сенсором на 64 мегапикселя и сверхширокоугольной камерой разрешением в 8 мегапикселей. Также есть две вспомогательные 2-мегапиксельные камеры: макро и монохромная для определения глубины сцены. Фронтальная камера на 16 Мп расположилась в отверстии дисплея слева.

Также смартфон получил сканер отпечатков пальцев на задней стороне и 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Аккумулятор установлен на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 30t.

OnePlus Nord N100



OnePlus Nord N100 / фото ​OnePlus

Второй смартфон получил более скромные характеристики, но и меньшую цену. Дисплей 6,52-дюймовый, а за мощность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 460. Внутри 4 Гб оперативной памяти и накопитель на 64 Гб. В устройстве установлена тройная камера с основным сенсором на 13 Мп и двумя вспомогательными (боке и макро) на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Также есть сканер отпечатков пальцев сзади и 3,5 мм аудиоразъем.

Отдельного внимания заслуживает аккумулятор, объем которого составляет аж 5000 мАч. Пока нет никакой информации о быстрой зарядке.

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Цены

В новых OnePlus Nord N10 5G и Nord N100 самое главное – цены. В Европе устройства ожидаются в цвете Midnight Frost по цене 329 (около 12 200 гривен) и 179 фунтов стерлингов (около 6 600 гривен) соответственно.