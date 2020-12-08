AnTuTu представила свежий рейтинг смартфонов в категории "топ за свои деньги"
Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал ноябрьский список Android-смартфонов по критерию соотношения цены и возможностей гаджетов. Все протестированные устройства разделили на пять ценовых категорий – от бюджетных девайсов до флагманских моделей.
Бюджетные смартфоны
Среди наиболее доступных устройств стоимостью до 230 долларов первое место занял смартфон realme Q2 5G с оценкой 288,3 балла по версии AnTuTu.
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Аппарат этого же производителя под названием Q2 Pro отличился в следующем бюджетном сегменте (от 230 до 306 долларов), где занял вторую строчку с коэффициентом полезности 211,7 балла, уступив Redmi K30.
Полный список доступных смартфонов в этой категории
Средний ценовой сегмент
Топ в категории от 306 до 469 выглядит так:
- 1-е место Redmi K30 Pro;
- 2-е место iQOO Z1;
- 3-е место realme X7 Pro.
"Топ за свои деньги" в среднем ценовом диапазоне
Высокий ценовой сегмент
В список устройств с розничной ценой от 469 до 688 долларов попали следующие модели:
- 1-е место Lenovo Legion Pro;
- 2-е место One Plus 8T;
- 3-е место iQOO 5.
Лидеры высокого ценового сегмента
Премиальные устройства
В рейтинге премиальных устройств, представленных в рознице по цене от 688 долларов, лидирует iQOO 5 Pro. За ним следует Xiaomi Mi 10 Ultra, а замыкает тройку лидеров vivo X5 Pro+.
Оптимальный выбор среди премиальных смартфонов
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