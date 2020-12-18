Китайская компания Vivo объявила о глобальном партнерстве с производителем Zeiss. Вместе компании будут работать над продвижением и развитием инноваций в области мобильной фотографии.

Как рассказали 24 каналу в пресс-службе Vivo, первая совместно разработана система съемки Vivo ZEISS будет воплощена в новой линейке смартфонов Vivo X60.

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Детали

Как рассказали в Vivo, компании объединились для создания совместной программы исследований и разработок под названием Vivo Zeiss Imaging Lab. Программа будет контролировать совместную разработку и совместное проектирование оптических компонентов, которые получают флагманские смартфоны Vivo.

"Стратегическое сотрудничество Vivo и ZEISS станет отправной точкой для создания новых технологий фото и расширения творческих возможностей пользователей для того, чтобы поддержать долгосрочное развитие индустрии", – заявил Спарк Ни, старший вице-президент и директор по маркетингу компании Vivo.

В рамках партнерства запускают также кампанию Vivo Zeiss Master Photography, цель которой – создать "вдохновение для пользователей для творчества с флагманскими смартфонами Vivo".

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Что известно Vivo X60

Vivo X60 получит линзы Zeiss Vario-Tessar с антибликовым покрытием. Флагман будет использовать алгоритмы 3D PoP от Zeiss для эффекта боке. Технология камеры, разработанная совместно с Zeiss, будет включена и в другие будущие смартфоны Vivo.