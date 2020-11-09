Вскоре после релиза финальной версии Android 11 в сети начали появляться списки устройств, которые готовятся к обновлению актуальной версии мобильной ОС. Не стала исключением и Xiaomi – инсайдеры уже разместили в открытом доступе дорожную карту китайского производителя с указанием смартфонов, владельцы которых могут рассчитывать на программный апгрейд.

Свежий перечень гаджетов бренда, которые готовятся к переходу на обновленную версию прошивки, был опубликован Telegram-каналом Xiaomi & MIUI News.

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Примечательно, что из списка исчезла колонка "подтвержденных моделей". Вместо этого в сводной таблице указаны аппараты, на которых уже тестируется Android 11, а также модели, владельцам которых на апдейт рассчитывать не приходится.

Согласно публикации, на стадию закрытой "беты" уже перешли такие смартфоны:

Xiaomi Mi10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Lite, Mi9, Mi9 Pro 5G, Mi9 SE, CC9 / Mi9 Lite, CC9 Meitu Edition, Mi A3;

Black Shark 3, 3S, 3 Pro, 2, 2 Pro;

Redmi K30, K20 Pro / Premium / Mi 9T Pro, 10X Pro, 10X 5G, Note 9s / Note 9 Pro India, Note 9 Pro Max, Note 9 Pro Global, 9 Global / 9 Prime, 9 India, 9C, 9A;

POCO X3 NFC, M2, M2 Pro.

На этапе открытого бета-тестирования сейчас находятся:

Xiaomi Mi 10 Ultra і Mi Note 10;

Redmi K30i 5G, Redmi K30 і POCO X2.

В список моделей, которые не получат новейшую ОС, вошли:

Xiaomi Mi CC 9e;

все модификации Redmi Note 8;

Redmi Note 7;

Redmi 8.



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