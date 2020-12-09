Сетевые информаторы опубликовали собственную версию дорожной карты Xiaomi по выпуску апдейтов прошивки для фирменных смартфонов. В обновленный список гаджетов, который включает несколько десятков моделей, попали как кандидаты на программный апгрейд, так и устройства, владельцам которых его ожидать уже не стоит.

Обновленный список смартфонов компании, которые готовятся к обновлению до Android 11, был опубликован в Telegram-канале Xiaomi & MIUI News, сообщает 24 канал. В новом перечне появились устройства, которые не получат апдейт, а также модели, участвующие в закрытом бета-тестировании.

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Обновленный список смартфонов Xiaomi которые получат Android 11

Согласно публикации, участниками открытого бета-тестирования Android 11 стали или в ближайшее время станут следующие устройства:

Xiaomi Mi 10 Ultra,

Mi 10 Lite Zoom,

Mi A3,

Mi 10T Lite,

Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro,

Redmi K30,

K30 Ultra,

K30i 5G,

K20,

10X Pro,

10X 5G,

Note 9 Pro Global и Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Кроме того, по данным источника, внутреннее тестирование Android 11 уже проходят смартфоны Xiaomi Mi 10T, Mi9 / Mi9 Pro 5G / SE и Mi CC9, а также Redmi K20 Pro, 10X, Note 8 / 8T / 8 Pro и вся 9-я серия. В перечень также попали POCO M2, M3, X3 NFC и Black Shark 3, 3S, 3 Pro, 2, 2 Pro.



Смартфоны Xiaomi, которые получат Android 11

Какие смартфоны не получат Android 11

В перечень моделей, которые не получат новейшую ОС, вошли: