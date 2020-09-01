Уже в этом месяце в Киеве должны запустить функцию единого электронного билета SmartTicket. Сейчас услуга работает в тестовом режиме. Ее уже испытал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

SmartTicket министр тестировал в поезде Константиновка – Киев и метро, передает пресс-служба Кабмина.

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Этот электронный билет будет действителен для поездов дальнего направления и метро в Киеве.

Причем это лишь первый этап. Следующий будет предусматривать привлечение в SmartTicket всех видов транспорта: поезда, автобусы, самолеты и общественный транспорт. Также пользователь сможет приобрести единый билет на несколько видов транспорта, поезд и самолет.

Кроме Киева, над внедрением SmartTicket работают в Мариуполе, Харькове и Львове.

Где купить

Единый электронный билет можно будет приобрести на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.

Сейчас речь идет о внутреннем транспорте, но в будущем планируют объединить и международные перевозки.