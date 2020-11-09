Во время распространения коронавируса COVID-19, люди начали придумывать различные методы защиты. Какие-то из них оказались очень забавными, а некоторые даже инновационными. О необычных изобретениях для уменьшения риска заражения – читайте в нашем материале.

Редакция 24 канала собрала подборку экстравагантных и иногда даже причудливых изобретений, которые были придуманы, чтобы защититься от коронавирус COVID-19.

К теме Изобрели специальную маску для защиты от COVID-19 в бассейне: фото

Какие маски люди придумали

Маски из чего угодно

К чему люди только не прибегают, чтобы заменить защитную медицинскую маску для лица. Хоть такой подход достаточно экологичен, вряд ли его можно считать эффективным или безопасным. В частности, семья из Сектора Газа использовала листья капусты для защиты лиц детей.

Одна из женщин решила клеить на внутреннюю часть маски ежедневную прокладку, чтобы средство защиты не становилось влажным.

Мужчины же вместо маски использовали разнообразные бутылки, пакеты, и даже кожуру от дыни.

Защитная маска с лицом для разблокировки телефона

С масками невозможно разблокировать телефон по FaceID, поэтому дизайнер Даниэле Баскин из Сан-Франциско создал респиратор N-95. На нем изображена вторая часть лица.

Интересный факт, респиратор оказался действенным.



Защитная маска для удобного использования FACE ID / Фото Твиттер

Серия фото ненужных масок

Намибийско-немецкий художник Макс Зидентопф также создал серию фото о самодельных маски для защиты от коронавируса.



Такие маски точно не защитят вас от коронавируса / Фото Макса Зидентопфа



Трусы вместо маски – не лучший вариант​ / Фото Макса Зидентопфа



Это вкусная маска / Фото Макса Зидентопфа



Палатка для головы / Фото Макса Зидентопфа



Кроссовки вместо маски / Фото Макса Зидентопфа

Изобретения для социальной дистанции

Шляпы с поплавками для бассейна

На северо-востоке Германии, а именно в городе Шверини, владельцы одной кофейни начали выдавать своим клиентам необычные головные уборы.

Это обычные шляпы, к которым прикреплены поплавки для бассейна, которые изготовлены из вспененного полиэтилена. Длина поплавков позволяет сохранять социальную дистанцию минимум в 1,5 метра, а легкость материала не приносит гостям заведения никаких неудобств.

Такие шляпы – это не только проявление заботы от заведения, но и прекрасный повод улыбнуться в напряженные времена.



Шапки для социальной дистанции / Фото Cafe & Konditorei Rothe

Необычное одеяло для пикника

Дизайнер из Лондона Пол Кокседж создал одеяло, которая позволяет людям безопасно и уверенно "социализироваться" на открытом пространстве.

Это одеяло не позволяет людям располагаться ближе, чем позволяют современные правила социальной дистанции, ведь у него всего четыре четких места, на которых можно разместиться.



Одеяло для социальной дистанции / Фото Dezeen

Ботинки для социальной дистанции

В Румынии сапожник Григор Луп в городе Клуж смастерил кожаные ботинки, которые помогают придерживаться социальной дистанции. По европейским меркам эти ботинки 75 размера, и если люди в такой обуви встанут друг напротив друга, то между ними будет сохранена социальная дистанция в полтора метра.

Впрочем, чтобы приобрести такие необычные ботинки, за них необходимо отдать 500 румынских леев (3 100 гривен).



Ботинки для социальной дистанции / Фото Фейсбук Григора Лупа

Двухметровая корона

Немецкий филиал популярной франшизы Burger King после ослабления карантина и открытия ресторанов создал необычный головной убор.

Это картонная корона диаметром в два метра, которая помогает посетителям заведения придерживаться социальной дистанции. Она является бесплатной – ее выдают в некоторых заведениях вместе с заказом.



Большая корона для защиты от коронавируса / Фото Burger King

Надувные щитки для лица

Итальянская студия MARGstudio презентовала надувной щиток для лица. По словам разработчиков, он позволяет людям безопасно общаться с окружающими и не мешает потреблять пищу и напитки в общественных заведениях питания.

Надувной щиток стоит меньше доллара и его можно в любом цвете.

Но стоит заметить, что при разработке дизайнеры не учитывали медицинские рекомендации.



Надувной щиток для лица / Фото @margstudioarchitecture

Лазерный круг

Голландец Харм ван Бек создал необычную вещь для социальной дистанции, которую так и назвал – The Social Distance Thing.

Этот прибор крепится к спине человека и проектирует на земле вокруг него круг диаметром в 3 метра. Таким образом прибор словно запрещает другим людям приближаться ближе, чем на 1,5 метра.

Производитель поделился подробной инструкцией, как создать такое изобретение из подручных средств, чтобы каждый желающий смог сделать такое и себе.

Как выглядит защитный лазерный круг: смотрите видео

Передвижные защитные столики для ресторанов

Один ресторан в штате Мериленд (США) продемонстрировал интересное изобретение для снижения риска распространения коронавируса.

Они придумали передвижной стол, который не только послужит посетителям заведения по назначению, но и поможет им держаться друг от друга на расстоянии.

This restaurant in Maryland intends to use bumper tables to keep customers six feet apart once it begins to take seated diners. pic.twitter.com/ReCLbzcowF — CBS News (@CBSNews) May 18, 2020

Нательный щит

Китайский архитектор вдохновился структурой крыльев летучих мышей и разработал целый щит для защиты от коронавируса. Он обеспечивает необходимое пространство между людьми и защиту от окружающей среды.

Кстати, объем такого защитного снаряжения снижает риск распространения дыхательных капель, ведь покрывает большую часть тела.

Хотя изобретение и имеет большой размер, но он довольно легкий, ведь состоит из углеродного волокна и ПВХ.



Защитный щит от коронавируса / Фото Dezeen.com