Журналисты выяснили, что крупнейшим совладельцем и бенефициаром компании MindGeek, в состав которой входят порносайты Pornhub, RedTube и YouPorn, является бизнесмен Бернард Бергемар.

Это впервые СМИ узнали имя владельца этих сайтов, передает издание Ars Technica.

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Интересно, что о Бернарде Бергемаре нет упоминания в корпоративной документации порнокомпаний. Но источники сообщают, что именно Бергемар является крупнейшим владельцем и крупнейшим бенефициаром группы.

Ранее СМИ писали, что в документах единственными совладельцами MindGeek указаны Ферас Лисец и Дэвид Тасилло. Это главные менеджеры, которые в 2013 году выкупили компанию у ее предыдущего владельца Фабиана Тильманна.

Что известно о владельце

Буквально, очень мало информации. СМИ говорят, что Бергемар известен лишь узкому кругу топ-менеджеров MindGeek. При этом в Google его фамилия упоминалась всего три раза. Все они связаны с судебным разбирательством десятилетней давности, тогда он давал показания как директор RedTube.

Напомним, компанию MindGeek основали в 2003 году Уисс Юсеф и Стефан Манос. Тогда компания называлась Mansef и объединяла несколько сайтов с бесплатным порно. Позже Mansef запустила порносайт Brazzers, а связанная с ней компания Interhub – PornHub.