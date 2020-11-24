В популярном приложении Snapchat появилась новая функция под названием Spotlight, которая позволяет просматривать короткие видео в вертикальной прокрутке ленты, подобно тому, как это происходит в TikTok. Новая функция призвана разнообразить контент пользователей платформы.

Snapchat применит специальные алгоритмы для подбора наиболее интересного контента, который будет отображаться пользователям на индивидуальной основе, пишет techcrunch.

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Что известно

Ролики появляются в новой вертикальной прокрутке ленты и подбираются с учетом различных факторов, в частности:

скольким людям понравился то или иной пост,

сколько времени потратили на его просмотр,

сколько пользователей поделились постом с друзьями.

Будут учитываться и негативные факторы, например, если пользователи быстро останавливают просмотр ролика или переворачивают его даже не начав воспроизведение. Такой подход позволит постепенно адаптировать ленту к каждому конкретному пользователю на основе его вкусов. Похожим образом в TikTok формируется вкладка рекомендаций.

В Spotlight нет возможности обсуждения контента. Вероятно, это поможет Snapchat избежать трудностей с модерацией комментариев. Публиковать на сервисе можно вертикальные видео продолжительностью до 60 секунд, дополняя их визуальными эффектами и музыкой из собственной библиотеки сервиса. Опубликованные ролики будут оставаться в ленте до тех пор, пока их не удалит автор.

Сервис собирается мотивировать пользователей на создание вирусных роликов денежными вознаграждениями, которые будут распределяться между авторами популярного контента. Сейчас лента Spotlight уже доступна в Snapchat для Android и iOS в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии, Норвегии, Швеции, Дании, Германии и Франции. В других странах новая функция будет запущена позже.