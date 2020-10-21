Известный фотограф Остин Манн уже имел возможность протестировать работу нового флагмана Apple – iPhone 12 Pro. Конечно, больше всего его интересовала работа камеры. Напомним, производитель большое внимание обращает на фото- и видеовозможности iPhone.

Фото, сделанные на iPhone 12 Pro, опубликовало издание 9to5mac.com. Остин Манн специализируется на туристической фотографии, и мы можем увидеть немало снимков природы.

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Как рассказал фотограф, получив iPhone 12 Pro он отправился в очередное путешествие, и показал возможности камеры смартфона в различных условиях освещения, задействовав все ее модули.

Что интересного

Как заметил Остин Манн, главным нововведением в iPhone 12 Pro стала поддержка ночного режима для сверхширокоугольного сенсора, а также улучшение программного обеспечения.

Как фотографирует iPhone 12 Pro

Еще одним преимуществом новинки фотограф называет функцию блокировки экспозиции, благодаря которой камера не вовращается в автоматический режим после каждого сделанного снимка.

Фотограф также испытал возможности сканера LiDAR, использовав его в условиях плохого освещения. Как отмечает эксперт, iPhone 12 Pro продемонстрировал отличную цветопередачу, резкость и скорость фокусировки.

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В общем Манн считает камеру iPhone 12 Pro "самым значительным скачком в комплектующих всей линейки за последние годы".

Напомним, iPhone 12 Pro появится на украинском рынке 30 октября. Его базовая версия будет стоить 36 999 гривен.