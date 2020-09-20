Собирали данные через камеру телефона: Facebook обвиняют в шпионаже за пользователями
Жительница штата Нью-Джерси, в США, подала иск против Facebook из-за вероятного шпионажа. Говорится, будто компания "подглядывала" за пользователями Instagram через камеру их телефона.
В Facebook пока никак не прокомментировали информацию о новом иске. Об этом сообщили в "Голосе Америки".
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Детали иска
Женщина считает, что компания сознательно использовала камеру смартфона, чтобы собирать информацию о пользователях. А именно тогда, когда они пользовались приложением Instagram.
Facebook бы получал частные и интимные данные. В частности компания делала это чаще всего дома у пользователей, убеждена американка.
Так Facebook может увеличить свои доходы от рекламы, нацеливаясь на потребности пользователей больше чем когда-либо,
– говорится в иске.
Случалось ли такое раньше?
Летом 2020 года в компанию уже приходили подобные обвинения. Тогда Facebook переложил вину на неисправность в системе. Там заявили, что из-за этого пользователи получали ложные сообщения о том, что Instagram пользуется камерой смартфона.