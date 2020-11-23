21 декабря после заката можно будет наблюдать "двойную" систему планет – Юпитера и Сатурна. Они приблизятся друг к другу на рекордно малое расстояние впервые с 1226 года. Явление можно будет увидеть в любой точке Земли.

Близкое прохождение этих планет наблюдается редко, потому это событие можно назвать исключительным, – сообщает астроном из Университета Райса (США) Патрик Хартиган. В последний раз эти планеты сближались настолько 4 марта 1226 года.

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Что известно

Этот процесс ученые наблюдали с лета и пришли к выводу, что с 16 по 25 декабря Юпитер и Сатурн с позиции земного наблюдателя будет разделять видимое расстояние меньше диаметра Луны. А вечером 21 декабря они совсем почти "сольются": расстояние не будет превышать одну пятую лунного диаметра. Также будут видны не только сами планеты, но и самые большие их спутники.

Сближение газовых гигантов в случае хорошей погоды можно будет наблюдать в любой точке планеты примерно через час после захода солнца в западной части неба, однако лучше всего событие можно будет наблюдать возле экватора.

Если не успеть насладиться явлением, следующего такого события придется ждать до 2080 года, а затем оно повторится не ранее, чем через 300 лет.