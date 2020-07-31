Израильская армия тестирует оригинальный прототип танка. Этой моделью можно будет управлять с помощью консоли Xbox. В армии уверены, что молодые солдаты лучше справятся именно с таким методом управления.

Как передает Kotaku.com, прототип такого танка сейчас находится на стадии испытания.

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Детали

Как говорят в армии, такая система позволяет управлять бронированной техникой так же, как и в видеоигре. Поэтому к тестированию присоединились солдаты, а также гражданские геймеры.

Эта технология также предусматривает использование планшетов с большой диагональю, на которые будет выводиться информация о боеприпасах и состояние оружия.

В чем угроза

В то же время эксперты обращают внимание на моральную сторону вопроса. Ведь такие технологии будут привлекать молодое поколение к участию в вооруженных конфликтах и делать из подростков профессиональных убийц.

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Опасным может быть и размытие границ между видеоигрой и реальностью. Это может превратить армию в хобби для молодого поколения, убрав психологический барьер навредить живым людям.