Солнечное затмение 14 декабря: где и когда смотреть в Украине
14 декабря состоится единственное в 2020 году полное солнечное затмение. Лучше всего это явление будет видно в юго-восточной части Тихого океана, на юге Атлантического океана, в Чили, Аргентине и на юго-западе Африки.
Максимальная фаза продлится 2 минуты 10 секунд. Всего затмение продлится в течение 24 минут, сообщает 24 канал.
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Ежегодно земляне имеют возможность наблюдать до 5 солнечных затмений. Однако полное солнечное затмение случается не часто, примерно раз в 18 месяцев. Поэтому затмение 14 декабря является единственным полным затмением в этом году.
Следующее полное солнечное затмение произойдет в декабре 2021 года и будет видно. А еще одно затмение наступит в апреле 2023 года в Индонезии и Австралии.
Когда и где смотреть
Как мы уже упоминали, затмение смогут увидеть жители Чили, Аргентины и юго-запада Африки. Украинцам даже частично это явление не будет видно.
Поэтому предлагаем посмотреть затмение онлайн. Оно начинается в 17: 30 по киевскому времени. А полная фаза затмения произойдет примерно в 18:13 (по Киеву).
Полное солнечное затмение 14 декабря 2020
Что такое полное солнечное затмение?
Это явление происходит, когда Солнце, Земля и Луна выравниваются таким образом, что спутник мешает солнечному свету достичь нашей планеты.
Когда такое событие происходит в середине дня, оно приводит к внезапной темноте на несколько минут. также наблюдатели могут видеть так называемую солнечную корону, ведь диск Луны не на 100% покрывает Солнце.
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