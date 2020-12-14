14 декабря состоится единственное в 2020 году полное солнечное затмение. Лучше всего это явление будет видно в юго-восточной части Тихого океана, на юге Атлантического океана, в Чили, Аргентине и на юго-западе Африки.

Максимальная фаза продлится 2 минуты 10 секунд. Всего затмение продлится в течение 24 минут, сообщает 24 канал.

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Ежегодно земляне имеют возможность наблюдать до 5 солнечных затмений. Однако полное солнечное затмение случается не часто, примерно раз в 18 месяцев. Поэтому затмение 14 декабря является единственным полным затмением в этом году.

Следующее полное солнечное затмение произойдет в декабре 2021 года и будет видно. А еще одно затмение наступит в апреле 2023 года в Индонезии и Австралии.

Когда и где смотреть

Как мы уже упоминали, затмение смогут увидеть жители Чили, Аргентины и юго-запада Африки. Украинцам даже частично это явление не будет видно.

Поэтому предлагаем посмотреть затмение онлайн. Оно начинается в 17: 30 по киевскому времени. А полная фаза затмения произойдет примерно в 18:13 (по Киеву).

Полное солнечное затмение 14 декабря 2020