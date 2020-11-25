Sony не относится к тем производителям, чьи смартфоны линейки Xperia часто появляются в новостях или занимают первые ступеньки в продажах. Однако компания не прекращает разработку собственных моделей. Стало известно, что компания примет участие в мероприятии Qualcomm, где, вероятно, покажет свой новый флагман.

Qualcomm проведет презентацию Snapdragon Tech Summit 2020 в начале декабря. Ожидается, что покажут новый флагманский чипсет Snapdragon 875 и ряд других продуктов. Как известно, кроме самой Qualcomm на саммите выступят представители компаний, производящих смартфоны, в том числе Xiaomi, OnePlus и Sony, пишет gizchina.

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Что известно

Это частично подтверждает, что именно эти компании первыми представят устройства на базе нового чипа. Xiaomi Mi 11, судя по всему, станет первым семейством смартфонов с Qualcomm Snapdragon 875. Запуск OnePlus 9 ожидается только в марте следующего года.

Что касается Sony, пока неизвестно, когда компания представит свое видение флагманского смартфона. Вероятно, что устройство продолжит фирменную традицию использования в названии римских цифр, и следующий флагман будет называться Xperia 1 III. Кроме того, по слухам, он получит дисплей с разрешением 4К, как и его предшественники. Напомним, что разрешение экрана Xperia 1 II составляет 3840x1644 пикселей.

В актуальном флагмане Sony используется OLED-матрица с полным охватом цветового пространства DCI-P3, прикрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Телефон работает на базе чипа Snapdragon 865 и оснащен 8 гигабайтами оперативной памяти.