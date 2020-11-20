Новые консоли уже здесь, однако им пока не хватает игр, способных раскрыть весь потенциал некстгена. Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан уверен, что такие релизы состоятся не ранее 2022 года.

По его мнению, этот год станет очень важным для PlayStation 5, а пока разработчикам нужно время на знакомство с возможностями свежих устройств, сообщает 24 канал.

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Некстген не ранее 2022 года

В интервью одному из изданий Райан рассказал, что студиям потребуется минимум два-три года для выпуска полноценных некстген-тайтлов. Именно тогда индустрия получит главные игры этого поколения.

Традиционно разработчики игр набирают обороты первые два или три года. Им нужно какое-то время для того, чтобы освоить новое железо и его возможности. Вероятнее всего, уже в 2022-м году мы увидим какие-то прекрасные новые тайтлы, и этот год станет таким значимым, каким были 2015-2016 года для предыдущего цикла консолей, когда начали выходить проекты, которые стали лицом поколения,

- заявил глава SIE.

Напомним, что мировой релиз PlayStation 5 состоялся 19 ноября – в некоторых странах консоль появилась на неделю раньше. В Украине цена новой консоли составляет 16 799 гривен за базовую модель и 13 499 гривен за версию без привода.

Вместе с тем, купить консоль на старте продаж практически не реально. Сейчас свои приставки получают только те, кто оформил предварительный заказ на PlayStation 5, Когда же консоли появятся на полках магазинов – неизвестно.