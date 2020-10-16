Конечно новой консоли PlayStation 5 нужен новый цифровой магазин. Ранее Sony уже представила измененный интерфейс системы, но пока так и не показала сам PS Store. Однако официальной презентации сервиса ждать осталось совсем недолго.

Sony сообщила о дате запуска нового PS Store через рассылку пользователям PS Network, отмечает 24 канал. Ранее предполагалось, что измененная площадка будет доступна уже 19 октября, однако эта информация предназначалась для партнеров компании.

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Когда же заработает новый PS Store

На самом деле рядовые пользователи смогут оценить веб-версию новго магазина игр в период с 21 по 26 октября, а мобильная версия будет доступна с 28 октября.

По предварительным данным, с открытием переработанного цифрового магазина владельцы PS3, PSP и PS Vita потеряют возможность покупать контент для своих устройств через общую систему. К тому же все геймеры лишатся списков желаемых игр.

Полный перечень продуктов, которые исчезнут из магазина Sony после запуска нового сервиса PS Store:

Игры и дополнения PlayStation 3;

Игры и дополнения PSP (PlayStation Portable)

Игры и дополнения PlayStation Vita;

Программы;

Темы;

Аватары.

Я больше не смогу купить игры для старых консолей?

Не совсем. Содержание, перечисленное выше, больше не будет доступно для приобретения в магазине PlayStation с компьютера или мобильного устройства. Однако вы все равно сможете приобрести товары для PlayStation 3, PSP или PS Vita, перейдя к PlayStation Store непосредственно со своих приставок (в случае с PSP существуют свои ограничения). Программы, темы и аватары PlayStation 4 можно будет загрузить через PlayStation Store на консоли PlayStation 4.

Как насчет товаров, которые я купил ранее, они исчезнут?

Конечно нет. Вы по-прежнему сможете получить доступ ко всему приобретенному вами ранее содержанию PlayStation 3, PSP или PS Vita. Ваши имеющиеся программы, темы и аватары PlayStation 4 останутся на консоли.

Наконец это произошло Sony представила пользовательский интерфейс PlayStation 5: видео

Обновленный интерфейс

Кстати, Sony наконец-то показала публике, как будет выглядеть новый пользовательский интерфейс консоли следующего поколения PlayStation 5. Кроме уже анонсированных моментальных переключений между играми, компания продемонстрировала целый ряд социальных функций. Одной из таких стала возможность быстро открыть голосовой чат и начать трансляцию экрана.

Подробнее о том, что показала Sony читайте в нашем материале. Там также можно посмотреть видео, демонстрирующее новый интерфейс консоли PlayStation 5.