Sony назвала новую дату презентации PlayStation 5
Компания Sony должна была представить свою консоль следующего поколения 4 июня, но из-за протестов в США презентацию перенесли. Теперь в официальном аккаунте компании в Twitter появился тизер с новой датой.
Да, анонс пройдет уже 11 июня в 21:00 по киевскому времени на официальном сайте PlayStation.
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Ожидается, что компания наконец раскроет дизайн консоли и расскажет об играх стартовой линейки. Ранее журнал PlayStation Magazine уже раскрыл, какие проекты это будут.
К слову, компания Sony прогнозирует намного ниже спрос на PS5 в связи с тем, что приставка будет иметь высокие технические характеристики, а следовательно высокую цену.
Цена
Планируемой ценой PS5 называют сумму от 499 долларов до 549 долларов. PS4 стоила 399 долларов. По мнению аналитиков из Bloomberg Intelligence, PS5, и Xbox Series X будут стоить в районе 450 долларов.