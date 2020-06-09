Компания Sony должна была представить свою консоль следующего поколения 4 июня, но из-за протестов в США презентацию перенесли. Теперь в официальном аккаунте компании в Twitter появился тизер с новой датой.

Да, анонс пройдет уже 11 июня в 21:00 по киевскому времени на официальном сайте PlayStation.

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See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd — PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020

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Ожидается, что компания наконец раскроет дизайн консоли и расскажет об играх стартовой линейки. Ранее журнал PlayStation Magazine уже раскрыл, какие проекты это будут.

К слову, компания Sony прогнозирует намного ниже спрос на PS5 в связи с тем, что приставка будет иметь высокие технические характеристики, а следовательно высокую цену.

Цена

Планируемой ценой PS5 называют сумму от 499 долларов до 549 долларов. PS4 стоила 399 долларов. По мнению аналитиков из Bloomberg Intelligence, PS5, и Xbox Series X будут стоить в районе 450 долларов.