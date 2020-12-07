Издательство Sony Interactive Entertainment прокомментировало ситуацию вокруг странных звуков, присутствующих в ремейке игры Demon's Souls от Bluepoint Games и SIE Japan Studio. Эти звуки заставили игроков строить целые теории об их происхождении.

По словам игроков аудиоэффект имеет "металлический привкус" и слышится в случайные моменты прохождения. В оригинальной версии игры таких звуков не было. Сначала все списывали на баги, однако ни один патч их исправлял, поэтому игроки начали искать другое объяснение, пишет портал Kotaku.

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Что известно

Сначала неуместные звуки хотели связать с игровыми механиками, например, системой склонностей, но потом появились более смелые теории.

While streaming Demon's Souls remake last night, there were 2 very strange sound events that happened. Has anyone else heard these? Anyone got any idea what they might mean? pic.twitter.com/lkS41e4b75 — Lance McDonald (@manfightdragon) November 13, 2020

Да, геймеры успели приписать посторонние шумы реву Metal Gear из игр серии Metal Gear Solid, и принять их за звук удара молота с дебютного трейлера Elden Ring.

Звук молота с Elden Ring действительно похож на странный шум из Demon's Souls: видео

Предполагалось также, что это может быть индикатором изменения мировых тенденций в игровых механиках, или же, что эффекты связаны с таинственными скрытыми дверями, однако затем их открыли и теория не подтвердилась.

Официальное объяснение оказалось куда проще: в Sony Interactive Entertainment назвали странные звуки обычным багом, который будет исправлен в будущих обновлениях.

Новая Demon's Souls вышла 12 ноября на PS5. Это ролевая игра, в которой игроку нужно противостоять нашествию демонов. Ремейк получил положительные отзывы как критиков, так и игроков.