Компания Sony предлагает приобрести игровую подписку PlayStation Plus сроком на 12 месяцев со скидкой в 25% – за 974 гривны. Без акции подписка стоит 1 299 гривен.

Преимущества годовой подписки

Однозначным преимуществом годовой подписки является экономия денег, ведь в итоге она выходит дешевле, чем помесячные подписки. Кроме того сейчас действует большая скидка.

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Кроме того пользователи PlayStation Plus получают доступ к ежемесячной подборке бесплатных игр – 24 игры в год. Также подписчики получают эксклюзивные скидки в магазине PS Store, автоматическую загрузку обновлений к играм в режиме покоя, 100 ГБ облачного хранилища для игровых сохранений, ранний доступ к демоверсиям и открытые бета-тесты.

Ну и конечно владельцы подписки PS Plus могут играть в мультиплеер-режиме в тех играх, где он предусмотрен разработчиками.

Подписка PlayStation Plus расширяет игровые возможности

Предложение сохранять актуальность с 25 августа по 1 сентября 2020 года. Напоминаем, что до 3 сентября в магазине PS Store проходит распродажа игр со скидками до 85%.