Play Station 5 получила официальную цену и старт продаж
Sony провела онлайн-презентацию, на которой наконец объявила цифры, которые геймеры со всего мира ждали уже давно – цена и дата выхода получили официальное подтверждение.
Итак, на новой презентации Sony рассказали не только о новых играх для приставки, но также назвали ее стоимость и дату выхода. 24 канал следил за презентацией.
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Дата выхода PlayStation 5
PS5 выходит 12 ноября в США, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи. 19 ноября продажи консоли стартуют в остальных странах мира.
Цены на PlayStation 5
Ранее Sony сообщала, что PS5 увидит свет в двух версиях.
- версия без дисковода будет стоить 399 долларов;
- версия с дисководом – 499 долларов.
Кроме того, Джефф Кили сообщил, что прием предварительных заказов на PlayStation 5 начнется уже 17 сентября.
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