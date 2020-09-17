Sony провела онлайн-презентацию, на которой наконец объявила цифры, которые геймеры со всего мира ждали уже давно – цена и дата выхода получили официальное подтверждение.

Итак, на новой презентации Sony рассказали не только о новых играх для приставки, но также назвали ее стоимость и дату выхода. 24 канал следил за презентацией.

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Дата выхода PlayStation 5

PS5 выходит 12 ноября в США, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи. 19 ноября продажи консоли стартуют в остальных странах мира.



Дата выхода PlayStation 5

Цены на PlayStation 5

Ранее Sony сообщала, что PS5 увидит свет в двух версиях.

версия без дисковода будет стоить 399 долларов ;

; версия с дисководом – 499 долларов.



Цены на PlayStation 5

Кроме того, Джефф Кили сообщил, что прием предварительных заказов на PlayStation 5 начнется уже 17 сентября.