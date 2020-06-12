Sony наконец-то показала PlayStation 5: фото и видео консоли
Компания Sony показала доступные игры для новой консоли PlayStation 5. Презентация The Future of Gaming сначала была запланирована на 4 июня, позже ее перенесли на 11 июня.
Презентация началась в 23:00 по киевскому времени. 24 канал посмотрел ее и собрал интересные моменты.
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Дизайн PlayStation 5
Безусловно, главным моментом мероприятия была презентация самой консоли PlayStation 5. Sony подготовила зрелищный видеоанонс новой консоли, который показали перед завершением онлайн-мероприятия.
Видео PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition
Ключевой момент! Анонсированы две версии консоли: PlayStation 5 (с приводом) и PlayStation 5 Digital Edition (без привода).
PlayStation 5 – версия с приводом и цифровая версия приставки без повода
Стоит отметить, что представленная консоль PlayStation 5 выглядит совсем не так, как показывали сливы.
Кроме того, Sony представила оригинальные аксессуары: зарядную станцию для геймпадов DualSense, камеру, дистанционку и наушники Pulse 3D.
Геймпад DualSense
Геймпад был анонсирован еще в апреле. Его отличает продвинутая тактильная и динамическая отдача курков. На передней панели кнопку Share сменила новая Create – она открывает доступ к новому образу создания игрового контента.
В нем также есть встроенные микрофоны для голосового чата без использования гарнитуры. Заряжаться геймпад будет через USB-C.
Видео геймпада DualSense
Главное из презентации
- Консоль PlayStation 5 выйдет в двух версиях – обычная с дисководом и Digital – без дисковода. Показали не весь дизайн, а лишь элементы. Известно, что цвет будет только белый с синими вставками.
- Вместе с приставкой в продажу сразу поступят аксессуары.
- Sony анонсировала ряд игр, часть из которых будет доступна на релизе консоли.
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Технические характеристики PlayStation 5
Характеристики Playstation 5 были объявлены в ходе презентации в марте. PS5 получила быстрый SSD-диск с моментальной загрузкой игр и обновлений. Внутри 8-ядерный процессор от AMD на архитектуре Zen2. Памяти установили 16 ГБ стандарта GDDR6. Графика – на базе AMD RDNA 2 с производительностью 10,28 терафлопс.
Технические характеристики PS5 в сравнении с PS4
Дата релиза и цена
По слухам, игры, купленные на PS4, будут доступны и на PS5. Релиз ожидается в конце 2020 года. Стоимость пока не объявлена.