Компания Sony показала доступные игры для новой консоли PlayStation 5. Презентация The Future of Gaming сначала была запланирована на 4 июня, позже ее перенесли на 11 июня.

Презентация началась в 23:00 по киевскому времени. 24 канал посмотрел ее и собрал интересные моменты.

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Дизайн PlayStation 5

Безусловно, главным моментом мероприятия была презентация самой консоли PlayStation 5. Sony подготовила зрелищный видеоанонс новой консоли, который показали перед завершением онлайн-мероприятия.

Видео PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition

Ключевой момент! Анонсированы две версии консоли: PlayStation 5 (с приводом) и PlayStation 5 Digital Edition (без привода).



PlayStation 5 – версия с приводом и цифровая версия приставки без повода

Стоит отметить, что представленная консоль PlayStation 5 выглядит совсем не так, как показывали сливы.

Кроме того, Sony представила оригинальные аксессуары: зарядную станцию для геймпадов DualSense, камеру, дистанционку и наушники Pulse 3D.

Геймпад DualSense

Геймпад был анонсирован еще в апреле. Его отличает продвинутая тактильная и динамическая отдача курков. На передней панели кнопку Share сменила новая Create – она ​​открывает доступ к новому образу создания игрового контента.

В нем также есть встроенные микрофоны для голосового чата без использования гарнитуры. Заряжаться геймпад будет через USB-C.

Видео геймпада DualSense

Главное из презентации

Консоль PlayStation 5 выйдет в двух версиях – обычная с дисководом и Digital – без дисковода. Показали не весь дизайн, а лишь элементы. Известно, что цвет будет только белый с синими вставками.

– обычная с дисководом и Digital – без дисковода. Показали не весь дизайн, а лишь элементы. Известно, что цвет будет только белый с синими вставками. Вместе с приставкой в продажу сразу поступят аксессуары.

Sony анонсировала ряд игр, часть из которых будет доступна на релизе консоли.

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Технические характеристики PlayStation 5

Характеристики Playstation 5 были объявлены в ходе презентации в марте. PS5 получила быстрый SSD-диск с моментальной загрузкой игр и обновлений. Внутри 8-ядерный процессор от AMD на архитектуре Zen2. Памяти установили 16 ГБ стандарта GDDR6. Графика – на базе AMD RDNA 2 с производительностью 10,28 терафлопс.



Технические характеристики PS5 в сравнении с PS4

Дата релиза и цена

По слухам, игры, купленные на PS4, будут доступны и на PS5. Релиз ожидается в конце 2020 года. Стоимость пока не объявлена.