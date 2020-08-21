Компания опубликовала первый глобальный рекламный ролик. Видео демонстрирует исключительный игровой процесс, игроки смогут испытать на новой консоли PlayStation 5.

Sony выпустила первый рекламный ролик PlayStation 5, в котором напомнила геймерам о главных фишках приставки нового поколения, сообщает 24 канал.

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Как объяснила вице-президент маркетингового отдела SIE Мэри Йи, каждая сцена показывает особенности PlayStation 5. В начале героиня ролика идет босиком по замерзшему озеру и слышит как под ней трескается лед. На середине озера она сталкивается с кракеном, который нападает на девушку, разрушая лед – это демонстрация тактильной отдачи контроллера Dual Sense.

Выйдя на поверхность, героиню начинают отвлекать разные звуки, раздающиеся с разных сторон. Эта сцена показывает преимущества Tempest 3D AudioTech. Когда же девушка берет лук, то чувствует натяжение тетивы. Как пишет Йи, адаптивные триггеры DualSense смогут передавать натяжение, как будто вы стреляете из настоящего лука.

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"Эти технологии вызывают у нас огромный восторг, и мы с нетерпением ждем того дня, когда вы сможете окунуться в новые миры на консоли PS5, вооружившись беспроводным контроллером DualSense", – пишет Мэри Йи.

Все же разработчики нашли и другие применения тактильной отдачи. В Marvel's Spider-Man: Miles Morales геймпад будет указывать откуда стоит ждать опасности, а в Deathloop адаптивные триггеры предупреждают о скором перегреве оружия.