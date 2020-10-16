Внезапно Sony провела демонстрацию пользовательского интерфейса, который получит приставка нового поколения PlayStation 5. Компания выпустила 11-минутный ролик, в котором объяснила, как будет работать эта система.

Особенности обновленного интерфейса

Дизайн обновленного интерфейса сделан с расчетом на поддержку 4К-экранов – ведь такой размер станет главной фишкой консолей следующего поколения. Начальный экран обеспечивает поддержку такого режима и будет выглядеть эффектнее именно в нем, сообщает 24 канал.

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Каждый тайтл получит своеобразный "хаб", который будет учитывать различные активности пользователя, новости, дополнения и прочую информацию. Все свои игры можно посмотреть в разделе Explore. При этом интерфейс будет работать быстро и плавно, используя SSD и мощный процессор консоли по максимуму. В целом дизайн похож на предыдущую версию пользовательского интерфуйса, которая используется в PS4.

Другое важное обновление связано с тем, что в ходе игры можно открыть специальное меню с подсказками, доступное для подписчиков PS Plus. Оно поможет с выполнением заданий на уровне и сообщит, если геймер пропустил что-то интересное. Короткие ролики помогут с прохождением сложных моментов.

Демонстрация пользовательского интерфейса PlayStation 5, видео:

Кроме того, интерфейс PlayStation 5 поможет намного проще взаимодействовать с друзьями: прямо посреди игры можно открыть голосовой чат или поделиться содержимым своего экрана с другом. При необходимости сделать это можно сразу с несколькими людьми. Внешний вид интерфейса PlayStation 5 наглядно продемонстрирован в ролике выше.