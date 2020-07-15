Несмотря на неоднозначный дизайн, PlayStation 5, похоже, очень заинтриговала геймеров. По данным Bloomberg, компания Sony приняла решение удвоить план производства консолей следующего поколения, чтобы удовлетворить большой спрос.

Сначала журналисты со ссылкой на собственные доверенные источники заявляли, что до конца 2020 года компания Sony изготовит 5 миллионов консолей PlayStation 5, однако сейчас по данным Bloomberg Sony собирается удвоить это количество консолей на старте нового поколения.

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Можно ли верить этим данным

Во-первых информация от Bloomberg почти сходится информации портала Nikkei, который ранее рассказал, что количество PS5 вырастет с шести до девяти миллионов копий. Во-вторых стоит напомнить, что дебютный тираж PlayStation 4 составил 7,5 миллиона экземпляров. Поэтому такая информация представляется вполне правдивой и скорее всего Sony действительно пойдет на такой шаг.

Массовое производство консоли PlayStation 5 было запущено в июне. Старт продаж запланирован на зимние праздники 2020 года. Устройство будет поставляться в двух вариациях — с приводом и без него.

Помимо самой консоли компания Sony выпустит также ряд аксессуаров для геймеров, которые расширяют игровые возможности консоли: