В сентябре компания Sony анонсировала PS Plus Collection — сборник проектов, который доступен подписчикам PlayStation Plus на PS5. В комплект входят преимущественно хиты и эксклюзивы PlayStation 4, такие как God of War, Bloodborne, Days Gone и другие. Некоторые владельцы PS5 придумали способ на этом заработать. За это их аккаунты заблокировали навсегда.

Некоторые пользователи продавали доступ к своим учетным записям на PlayStation 5 игрокам из PS4. Последние с помощью программы PS5 Remote Play связывали аккаунты и получали доступ к PS Plus Collection. Об этом пишет gamerbraves. Интересно Доигрались: литературную премию "Хьюго" впервые получит видеоигра Что известно Таким образом за небольшую сумму игроки могли испытать двадцать проектов. Сообщается, один из владельцев PlayStation 5 смог продать доступ к учетной записи пятидесяти людям. Sony обратила внимание на такую активность. Пользователям PS5, которые занимались такой деятельностью, компания навсегда заблокировала аккаунты. А покупатели, владеющие PS4, получили двухмесячные баны. Решение платформы можно оспорить в Службе поддержки, но вряд ли там пойдут на послабления, поскольку продажа доступа к учетным записям на PS5 нарушает условия пользовательского соглашения.