Программист и изобретатель Стив Возняк, который вместе со Стивом Джобсом основал в 1976 году компанию Apple, подал в суд на YouTube. Причиной стали мошеннические ролики, доступные на видеохостинге, связанные с раздачей биткоинов.

В вышеупомянутых роликах используются фотографии и видео с участием Стива Возняка, на которых он якобы бесплатно раздает биткоины, сообщает Bloomberg.

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Как мошенники выманивают деньги

В видео говорится, что сооснователь Apple вернет отправленную ему в биткоинах сумму в двукратном размере. Как несложно догадаться, после проведения транзакции пользователи назад ничего не получали.

Мошенники используют для обмана образы и других известных личностей, включая Илона Маска и Билла Гейтса. Возняк отметил, что неоднократно обращался в YouTube с требованием удалить эти видео, но компания просто игнорирует его запросы. Поэтому Возняк считает, что сервис не только предоставляет ресурсы для размещения этих роликов, но также продвигает их и получает из этого выгоду.

Групповой иск

Стив Возняк стал одним из 17 истцов, обратившихся в суд с требованием обязать YouTube и корпорацию Alphabet удалить видео и предупредить пользователей об обмане. Дополнительно они намерены получить компенсацию и добиться штрафов для компании.

Стоит отметить, что сам Возняк лишился биткоинов, принадлежавших ему еще в 2018 году, поскольку устал постоянно следить за "плавающим" курсом криптовалюты. Позже он рассказал, что при продаже цифровых токенов его просто обокрали, использовав украденную кредитку.

Кстати, похожую схему недавно использовали в истории с массовым взломом аккаунтов знаменитостей и политиков в Twitter. Там мошенники также обещали вернуть двойную сумму отправленных на их счет биткоинив.