В Киеве состоялся киберспортивный матч по CS: GO. Соревновались команда ветеранов АТО Joint Forces Kyiv и украинская команда 55 + Ageless Shooters. Событие состоялось в рамках социального проекта украинской профессиональной киберспортивной ассоциации "ответственность Лига".

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Lenovo, которая является одним и партнеров турнира.

Интересно В Минцифры хотят блокировать игры, которые могут "вредить интересам Украины"

Противостояние завершилось со счетом 3:0, в пользу команды ветеранов АТО. Напомним, Joint Forces Kyiv создали в августе 2020 года как часть социального проекта UPEA.

Команду Ageless Shooters основали по инициативе компании Lenovo, ее участники – старшее поколение в возрасте 55+.

Матч по CS:GO

"Этот шоу-матч стал отличным примером того, каким мы видим киберспорт в UPEA – без границ, абсолютно инклюзивным для всех желающий, независимо от пола, возраста, социального статуса и прочее. Такие соревнования будут постоянными в календаре проектов, проводимых под эгидой Ассоциации в 2021 году", – рассказал член правления UPEA Олег Рыбак.

При этом Тарас Джамалов, генеральный директор компании Lenovo в Украине, призвал присоединяться к киберспорту, а также приобщать своих родителей к таким соревнованиям.