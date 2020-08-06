Компания Uber не планирует возвращать своих сотрудников в офисы как минимум до июля 2021 года. Чтобы людям комфортно работалось дома им выплатили денежную компенсацию.

На организацию домашнего офиса каждому работнику выплатят по 500 долларов, передает Business Insider.

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Если офисы откроют раньше этого срока, то сотрудники смогут по желанию туда вернуться. При этом в компании отмечают, что при оценке эффективности работы сотрудников не будут учитывать тот факт, работает человек в офисе или из дома

Решение об удаленной работе компания планирует пересмотреть весной 2021 года. При этом срок могут только продолжить, но не сократить.

"Как компания, построенная на гибком графике, мы хотим предоставить нашей команде гибкость, выбор и долгосрочную ясность, чтобы они могли планировать заранее", – говорят в Uber.

Не все так позитивно

Если вы уже жалеете, что не работаете в Uber, то мы вас успокоим – в этой компании не все так идеально. И коронавирус нанес негативных последствий на ее деятельность.

Еще в конце мая в компании сообщили о резком снижении прибыли, поэтому пришлось сократить четверть работников по всему миру. Тогда без работы остались почти 7 тысяч человек.