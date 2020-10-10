Google выпустил умный рюкзак под названием Samsonite Konnect-i Backback. Им можно управлять жестами. Так можно настроить управление воспроизведением музыки, громкостью и тому подобное.

Также на рюкзак можно получать оповещения о звонках или текстовых сообщениях и принимать или отклонять вызовы, передает Gizmochina.

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Как говорят в Google, новинка "вплетает новые цифровые впечатления в вещи, которые вы любите, чтобы дать больше возможностей".

Что интересного

Рюкзак поддерживает четыре жеста: кисть вниз, кисть вверх, Двойное касание и накрытие. Также есть световой индикатор, который предоставляет пользователям предупреждения, которые можно настраивать.

Умный рюкзак от Google / Фото gizmochina.com

Новинка имеет несколько карманов для хранения вещей и отделение с мягкой подкладкой для 15,6-дюймовых ноутбуков. Рюкзак изготовлен из водоотталкивающей ткани, а плечевой ремень соответствует степени защиты IP54.

Цена

Рекомендуемая стоимость Samsonite Konnect-i Backback – 200 долларов (5 600 гривен).