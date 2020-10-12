Команда разработчиков Baldur's Gate 3 выпустила обновление, исправляющее ошибки и добавляющее новые элементы игры. Вместе с тем они расстроились из-за того, что игроки создают себе слишком банальных персонажей.

Larian Studios, отвечающая за разработку третьей части baldur's Gate опубликовала сообщение об обновлении на официальной странице игры в магазине Steam. В нем создатели жалуются на банальность выбора игроков при создании персонажей.

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Почему студия недовольна

Разработчики собрали статистику действий пользователей и создали персонажа на основе их самых популярных решений. В результате у Larian Studios получился совершенно стандартный персонаж, чем разработчики крайне недовольны.

Давайте посмотрим на ваше творение (это все ваша вина) на этапе создания персонажа. Мы взяли самые популярные настройки в редакторе и повторили их. Сначала мы подумали, что наша система аналитики не работает! Мы перепроверили. Работает. Поздравляем, вы по сути создали обычного жителя хранилища. Какого черта, люди? Мы дали вам демонические глаза, рога и даже хвосты. Мы крайне разочарованы. Отрывайтесь. Мы же так старались,

– написали разработчики.



Игра предлагает широкие возможности кастомизации персонажа / Фото скриншот

Что известно об игре

Baldur's Gate 3 является продолжением серии Baldur's Gate, основанной на настольной игре Dungeons & Dragons.

Это уже вторая попытка создания третьей части. В 2003 году студия, которая ею занималась, закрыла проект из-за финансовых трудностей.

По сюжету, главному герою придется бороться с иллитидами – осьминогоподобными существами, наделенными сверхъестественными способностями.

Новая часть, в отличие от предыдущих, получила полностью пошаговые бои.

Игра предлагает широкие возможности взаимодействия с окружающей средой, оружием, персонажами. Также присутствуют многочисленные варианты выбора. В частности, сообщается, что игрок сможет избежать практически любого боя, выбрав ответные действия.

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Смотрите трейлер Baldur's Gate 3-видео

Игра вышла в ранний доступ 6 октября и уже успела побить несколько рекордов по количеству игроков. Студия Larian продолжит собирать информацию об ошибках через аналитическую систему. В последующих патчах улучшат кинематографические сцены, анимации и интерфейс.