Современные аккумуляторы не идеальны, и исследователи постоянно ищут способы, как их улучшить. Команда ученых из SK Innovation и нобелевский лауреат Джон Гуденаф начали работу над гель-полимерной электролитной системой, которая поможет реализовать новые твердотельные литий-металлические элементы.

Одной из наиболее перспективных технологий аккумуляторов будущего считаются литий-металлические элементы. Однако для их коммерческого использования необходимо решить несколько проблем. В первую очередь это небольшой срок службы, что делает такие батарейки неэффективными, сообщает Inside Evs.

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Новые литий-металлические элементы

Команда исследователей SK Innovation вместе с нобелевским лауреатом и одним из создателей литий-ионной технологии – Джоном Гуденафом – предложила новую гель-полимерную электролитную систему.

По замыслу инженеров, она будет способна подавлять рост дендритов в источниках с анодом из металлического лития. Это приведет к выходу на рынок первой твердотельной литий-металлической батареи.

Ученые считают, что современным литий-ионным батареям не удастся преодолеть порог плотности энергии в 800 Вт/л. В то же время новая технология позволит поднять этот показатель до более 1000 Вт/л, используя сочетание металлического лития с твердотельным электролитом. Предполагается, что такая батарейка получит не только увеличенную емкость: также снизится цена и сократится риск взрыва.

Когда появится работающая литий-металлическая батарея

Несмотря на первые успехи и оптимистичные настроения, исследователи сообщают, что могут пройти годы, прежде чем первые твердотельные литий-металлические батареи поступят на рынок.