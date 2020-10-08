После отправки на орбиту очередной партии из 60 спутников-ретрансляторов, необходимых для работы космического интернета, Илон Маск заявил о начале новой стадии проекта. В ближайшее время начнется открытое публичное тестирование Starlink в Канаде и США, а позже – и в других странах.

О запуске тестирования бизнесмен заявил в своем твиттере, отметив, что кроме США и Канады Starlink может быть протестирован и в других странах. Единственное "препятствие" для такого теста – необходимость разрешения со стороны правительств.

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Именно вопросом решения всех необходимых разрешений теперь и занимается руководство компании.

Once these satellites reach their target position, we will be able to roll out a fairly wide public beta in northern US & hopefully southern Canada. Other countries to follow as soon as we receive regulatory approval. — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2020

Еще на ранней стадии развития проекта Илон Маск отметил, что для приемлемого покрытия сетью Земли достаточно 720 спутников. Сейчас их количество превышает 700, и еще 60 вскоре будут доставлены на орбиту. Всего же SpaceX планирует развернуть в рамках проекта сеть из нескольких тысяч ретрансляторов для достижения скорости соединения на уровне традиционных наземных решений.

По результатам предварительного закрытого бета-тестирования, терминалы сети продемонстрировали скорость подключения на уровне 60 Мбит/с. При этом уровень задержки не превышал 100 миллисекунд.