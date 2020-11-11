SpaceX готовится запустить Crew Dragon: экипаж прибыл на космодром, корабль на стартовом столе
Космическое агентство SpaceX продолжает подготовку к запуску обновленной космической миссии Crew Dragon Resilience. Компания Илона Маска вот-вот совершит первый в своей истории, а также в истории космических технологий, полет четырех астронавтов на борту корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-1.
Стоит отметить, что подготовка к полету идет особенно активно, поскольку команде инженеров и технических специалистов необходимо убедиться в том, что все основные и вспомогательные системы работают исправно, сообщает 24 канал.
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Crew Dragon
Команда инженеров SpaceX стремится убедиться в том, что все моменты безопасности капсулы Crew Dragon Resilience соблюдены. Сама транспортировочная миссия Crew-1 по плану стартует 14 ноября 2020 в 7:49 утра по местному времени (по киевскому времени старт состоится 15 ноября в 2:49). Запуск будет происходить с территории Космического Центра Кеннеди.
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon Resilience уже ждет стартовом столе.
Экипаж Crew-1
Четверо астронавтов, которые полетят на МКС, уже прибыли на космодром на американском мысе Канаверал.
В составе экипажа:
- астронавты NASA Майк Хопкинс,
- Виктор Гловер,
- Шеннон Уокер;
- японец Соичи Ногучи.
Они пробудут на орбите шесть месяцев.
Экипаж Crew Dragon
SpaceX как космическое агентство берет на себя всю ответственность за проведение миссии и уже сейчас занимается подготовкой ракеты к полету.
Стоит отметить, что космический корабль SpaceX Crew Dragon является наиболее современным и технологичным транспортным средством для доставки людей на Международную космическую станцию. Компания SpaceX и NASA возлагают на Crew Dragon большие надежды, ведь он впервые с 2011 года позволил США восстановить автономию в космосе.
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