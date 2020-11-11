Космическое агентство SpaceX продолжает подготовку к запуску обновленной космической миссии Crew Dragon Resilience. Компания Илона Маска вот-вот совершит первый в своей истории, а также в истории космических технологий, полет четырех астронавтов на борту корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-1.

Стоит отметить, что подготовка к полету идет особенно активно, поскольку команде инженеров и технических специалистов необходимо убедиться в том, что все основные и вспомогательные системы работают исправно, сообщает 24 канал.

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Crew Dragon

Команда инженеров SpaceX стремится убедиться в том, что все моменты безопасности капсулы Crew Dragon Resilience соблюдены. Сама транспортировочная миссия Crew-1 по плану стартует 14 ноября 2020 в 7:49 утра по местному времени (по киевскому времени старт состоится 15 ноября в 2:49). Запуск будет происходить с территории Космического Центра Кеннеди.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon Resilience уже ждет стартовом столе.

Falcon 9 and Crew Dragon vertical on Launch Complex 39A pic.twitter.com/hBVUHWv3Ab — SpaceX (@SpaceX) November 10, 2020

Экипаж Crew-1

Четверо астронавтов, которые полетят на МКС, уже прибыли на космодром на американском мысе Канаверал.

В составе экипажа:

астронавты NASA Майк Хопкинс,

Виктор Гловер,

Шеннон Уокер;

японец Соичи Ногучи.

Они пробудут на орбите шесть месяцев.



Экипаж Crew Dragon

SpaceX как космическое агентство берет на себя всю ответственность за проведение миссии и уже сейчас занимается подготовкой ракеты к полету.

Стоит отметить, что космический корабль SpaceX Crew Dragon является наиболее современным и технологичным транспортным средством для доставки людей на Международную космическую станцию. Компания SpaceX и NASA возлагают на Crew Dragon большие надежды, ведь он впервые с 2011 года позволил США восстановить автономию в космосе.