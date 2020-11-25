SpaceX успешно испытала двигатели SN8: Маск назвал дату испытательного запуска: видео
В ночь на 25 ноября SpaceX провела четвертые огневые испытания двигателей Raptor прототипа Starship SN8. После испытания Маск назвал время проведения первого испытательного запуска ракеты.
Трансляция испытаний проходила на YouTube-канале NASASpaceFlight. Илон Маск подтвердил, что испытания прошли успешно и теперь команда SpaceX готовится к полноценному полету, который запланирован на следующую неделю.
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Огневые испытания SN8, видео:
О запланированном полете
Точную дату запуска сообщат позже, однако уже известны некоторые детали полета. Ракета SN8 поднимется на высоту 15 километров и приземлится обратно на космодром. Суборбитальный полет докажет состоятельность программы Starship и станет новым этапом в сфере космических полетов.
Стоит отметить что успешность предстоящего полета Маск оценивает как "1/3". Однако уже на подходе ждут прототипы SN9 и SN10, а в SN15 планируется несколько крупных обновлений. Каких именно сейчас глава SpaceX не уточнил.
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