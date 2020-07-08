SpaceX Маска перенесла запуск Starlink: новая дата запуска
Компания SpaceX продолжит пополнять созвездие спутников Starlink, которые должны обеспечить спутниковым интернетом всю планету. На этот раз компания выведет на орбиту еще 58 спутников. Пуск перенесли на 10 июля из-за неблагоприятных погодных условий.
24 канал ранее рассказывал о Starlink, поскольку именно в рамках этой миссии SpaceX запускает больше всего ракет – запуски проводятся несколько раз в месяц.
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Детали запуска
Ранее SpaceX должна была запустить Falcon 9 8 июля в 18:59, однако старт перенесли из-за плохой погоды. Ракету Falcon 9 запустят с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Он будет девятым среди других запусков Starlink. Вскоре после старта SpaceX выведет спутники на орбиту.
Трансляция запуска Falcon 9 миссия Starlink (смотрите 10 июля)
Это проект созвездия спутников компании SpaceX, которые призваны обеспечить Землю недорогим и быстрым интернетом. Сейчас компания начала продавать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24 запусков такие услуги станут доступны по всему миру.
Маск намерен зарабатывать деньги для развития и работы SpaceX. Компания Маска не единственная, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько частных компаний.