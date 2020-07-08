Компания SpaceX продолжит пополнять созвездие спутников Starlink, которые должны обеспечить спутниковым интернетом всю планету. На этот раз компания выведет на орбиту еще 58 спутников. Пуск перенесли на 10 июля из-за неблагоприятных погодных условий.

24 канал ранее рассказывал о Starlink, поскольку именно в рамках этой миссии SpaceX запускает больше всего ракет – запуски проводятся несколько раз в месяц.

Не пропустите Украинец Алексей Пахунов рассказал о работе в SpaceX

Детали запуска

Ранее SpaceX должна была запустить Falcon 9 8 июля в 18:59, однако старт перенесли из-за плохой погоды. Ракету Falcon 9 запустят с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Он будет девятым среди других запусков Starlink. Вскоре после старта SpaceX выведет спутники на орбиту.

Трансляция запуска Falcon 9 миссия Starlink (смотрите 10 июля)