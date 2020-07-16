Аэрокосмическая корпорация Илона Маска начала рассылать электронные письма потенциальным бета-тестерам высокоскоростного интернет-сервиса Starlink. Закрытые испытания начнутся в ближайшие недели, а публичные "чуть позже".

В письме SpaceX, которое опубликовал один из пользователей Reddit, содержится обращение к будущим клиентам с просьбой подтвердить фактический адрес проживания, отмечает Engadget. Ранее SpaceX требовала предоставить только почтовый индекс, но теперь специалисты должны узнать, сможет ли пользователь принять участие в тестировании технологии.

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Пользователи Reddit быстро вычислили приблизительную зону испытаний новой технологии Илона Маска. Они будут проходить на севере США и в южной части Канады. Подтвержденные кандидаты получат еще одно сообщение с новыми подробностями, а затем и необходимое оборудование для подключения к сети.

В комплект войдет маршрутизатор, который уже был одобрен FCC, спутниковая антенна и крепление. Компания возьмет все расходы на себя, а с пользователей будет взиматься только один доллар для поддержки биллинговой системы. Также участники программы будут обязаны подписать соглашение о неразглашении каких-либо подробностей об особенностях работы спутникового интернета от SpaceX.

Как будет проходить тестирование

Участники закрытого тестирования должны будут придерживаться всех инструкций компании, поскольку 500 спутников смогут на этом этапе обеспечить устойчивый доступ в интернет только между 44 и 52 градусами северной широты (об этом сказано в письме).

В SpaceX говорят, что сначала соединение может показаться нестабильным, поскольку специалисты компании все еще работают над оптимизацией сети.

На данный момент SpaceX запустила 540 спутников Starlink, но некоторые вышли из строя или были отключены от общей сети. Компания не разглашает точные цифры рабочих аппаратов, но отмечает, что более 500 спутников работают исправно. Ближайшие три запуски Starlink должны состояться до конца августа, а к началу 2021 года Маск пообещал отправить в космос несколько десятков партий и "добить" общее количество аппаратов на орбите до 1 500. Конечная цель SpaceX – глобальная сеть из 42 000 спутников, но на первом этапе Маску будет достаточно и 12 000.