Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 на полярную орбиту Земли с флоридского мыса Канаверал. В космос отправили аргентинский спутник зондирования SAOCOM 1B.

Сотый запуск для SpaceX отметился успехом даже несмотря на низкий уровень погодных условий, сообщает 24 канал.

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Интересная информация о запуске

Первая ступень совершила четвертую свою посадку (после миссий CRS-19, CRS-20 и Starlink 8). Для SpaceX это уже 60-я успешная посадка степени.

Ракета доставила на орбиту аргентинский спутник дистанционного зондирования.

Это первый запуск SpaceX на полярную орбиту с мыса – это означает, что путь в космос Falcon 9 будет осуществляться на юг вдоль восточного побережья Флориды,

– отмечается в Twitter SpaceX.

Что известно о спутнике SACOM

Задача спутника – следить за погодными условиями на планете, собирать информацию для сельскохозяйственного и лесного сектора Аргентины, а также передавать на Землю изображения, которые помогут при ликвидации последствий стихийных бедствий. Аппарат для этого вывели на солнечно-синхронную орбиту.

При этом разработку спутника заказала Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины (CONAE).

Известно, что это уже второй спутник SAOCOM 1B, который запустила SpaceX. Первый вывели на орбиту в 2018 году.

Успешное приземление первой ступени: