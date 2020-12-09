SpaceX отменила запуск Starship за секунду до старта: испытание перенесено
Корабль Илона Маска так и не отправился в тестовый полет, как было запланировано. Система автоматически выключила двигатели за секунду до старта. Причины отмены запуска пока неизвестны, их сообщат позже после детального расследования ситуации.
Ранее Маск сообщал, что возможность неудачного старта, поэтому ситуация была ожидаемой. Испытательный полет перенесли на сутки, точное время пока не известно, сообщает 24 канал.
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Фото Starship на стартовом столе
Корабль Илона Маска Starship SN8
Момент отмены запуска
Что известно о корабле Starship?Это новый сверхтяжелый грузовой корабль SpaceX, который будет выводить до 100 тонн полезной нагрузки на низкую опорную орбиту Земли. Компания Илона Маска планирует использовать различные конфигурации корабля: базовая версия, предназначенная для доставки людей или грузов на Луну, Марс и другие планеты, а также на низкую околоземную орбиту или в любую точку Земли; танкер для дозаправки будущих миссий на орбите Земли, и "космический грузовик" для доставки большого количества спутников, в том числе конгломератов Starlink, на орбиту Земли.
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