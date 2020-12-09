Корабль Илона Маска так и не отправился в тестовый полет, как было запланировано. Система автоматически выключила двигатели за секунду до старта. Причины отмены запуска пока неизвестны, их сообщат позже после детального расследования ситуации.

Ранее Маск сообщал, что возможность неудачного старта, поэтому ситуация была ожидаемой. Испытательный полет перенесли на сутки, точное время пока не известно, сообщает 24 канал.

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Фото Starship на стартовом столе



Корабль Илона Маска Starship SN8



Момент отмены запуска